29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المجلس الإقليمي للجليل الأعلى: رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه مرغليوت ومزارع شبعا ويفتاح خلال اليوم (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
19-08-2024
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت بالجليل الأعلى دون تسجيل إصابات
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مرغليوت بالجليل الأعلى دون تسجيل إصابات
20/08/2024 03:13:33
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون العربي: تصاعد الدخان من موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان
Lebanon 24
التلفزيون العربي: تصاعد الدخان من موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان
20/08/2024 03:13:33
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى
Lebanon 24
العربية: إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى
20/08/2024 03:13:33
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة قبريخا جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه الجليل الأعلى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة قبريخا جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه الجليل الأعلى
20/08/2024 03:13:33
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
01:47 | 2024-08-19
19/08/2024 01:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
02:20 | 2024-08-19
19/08/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. نجمة "ستار أكاديمي" اللبنانية برشاقة لافتة بعد أقل من شهر من وضعها مولودتها الأولى (صور)
03:14 | 2024-08-19
19/08/2024 03:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
Lebanon 24
بالمايوه من فرنسا... ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بعطلتها الصيفيّة (صور)
06:19 | 2024-08-19
19/08/2024 06:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:12 | 2024-08-19
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية
19:27 | 2024-08-19
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس في الضفة الغربية
19:21 | 2024-08-19
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: لا نيّة للتدخّل في الانتخابات الأميركية
19:16 | 2024-08-19
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يتعيّن على الحكومة الأميركية تزويدنا بأدلّة تدعم ادعاءاتها وسوف نردّ عليها
18:47 | 2024-08-19
ترامب يعلن أنه في حال فوزه بالانتخابات فسيختار إيلون ماسك لمنصب وزاري أو استشاري في حال رغب بذلك
18:18 | 2024-08-19
حمدان: السنوار كان مواكباً لعملية التفاوض وكان مباركاً لها وشريكا في صناعة القرارات
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 03:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24