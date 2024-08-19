Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سأعرض على ماسك منصباً في الإدارة أو دورا استشاريا إذا فزت في الانتخابات

Lebanon 24
19-08-2024 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن أنه في حال فوزه بالانتخابات فسيختار إيلون ماسك لمنصب وزاري أو استشاري في حال رغب بذلك
lebanon 24
20/08/2024 03:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمهوري ليندسي غراهام: ترامب سيخسر الانتخابات إذا مضى في سياسة الاستعراض
lebanon 24
20/08/2024 03:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بايدن طرد من الانتخابات
lebanon 24
20/08/2024 03:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: شركة غوغل تعتبر آلة ملتوية للتدخل في الانتخابات وستدفع ثمنا باهظا لما تقوم به
lebanon 24
20/08/2024 03:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:12 | 2024-08-19
19:27 | 2024-08-19
19:21 | 2024-08-19
19:16 | 2024-08-19
18:47 | 2024-08-19
18:18 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24