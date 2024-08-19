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حمدان: بلينكن يقول إن نتنياهو يقبل مقترحا محدثا يثير الكثير من الغموض لأنه ليس ما عرض علينا ولا ما اتفقنا عليه

Lebanon 24
19-08-2024 | 17:52
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