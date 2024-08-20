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إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري

Lebanon 24
20-08-2024 | 01:06
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