هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين: المفاوضات التي كان مقررة في القاهرة من المتوقع أن يتم تأجيلها حتى نهاية الأسبوع بسبب عدم إحراز تقدم في الاتصالات

Lebanon 24