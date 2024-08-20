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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين: المفاوضات التي كان مقررة في القاهرة من المتوقع أن يتم تأجيلها حتى نهاية الأسبوع بسبب عدم إحراز تقدم في الاتصالات
Lebanon 24
20-08-2024
|
01:58
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