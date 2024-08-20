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بلومبرغ: محادثات "السيادي السعودي" مع "بوينغ" و"إيرباص" تأتي في إطار سعيه لتأسيس شركة شحن جوي

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:09
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