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مريض بحاجة الى بلاكيت O+ للتبرع الاتصال على الرقم 03151161

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:19
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مستشفى "اوتيل ديو" بحاجة ماسة لدم من فئة (B-) ولبلاكيت دم من فئة (B-) او (O-) او (O+) للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 81141035
lebanon 24
20/08/2024 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب بلاكيت دم للمريض جوزيف بارود في مستشفى اوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03381725
lebanon 24
20/08/2024 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى بحنس بحاجة لدم من فئة AB- للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم 70516951
lebanon 24
20/08/2024 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الطفل جو شنبور في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الأشرفية بحاجة ماسة إلى دم من فئة (O+) الرجاء الاتصال على الرقم + 966599720770 WhatsApp
lebanon 24
20/08/2024 11:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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