Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو بمساعدة الوسطاء أن توافق الآن على الصفقة المطروحة

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن غفير في رسالة لنتنياهو: سننسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار
lebanon 24
20/08/2024 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء أخبروا حماس بألا تتأثر بتصريحات نتنياهو عن المفاوضات فبعضها لأغراض سياسية فقط
lebanon 24
20/08/2024 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة: نطالب نتنياهو عدم السفر إلى الولايات المتحدة قبل إتمام صفقة التبادل
lebanon 24
20/08/2024 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة: لن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل لصفقة التبادل مرة أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
20/08/2024 11:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2024-08-20
04:23 | 2024-08-20
04:14 | 2024-08-20
04:07 | 2024-08-20
04:02 | 2024-08-20
03:57 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24