Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقي للحدث: لا يجب دفع المجتمع العراقي والدولة إلى حالة الفعل ورد الفعل

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي للحدث: أبلغنا إيران أنه من الخطأ شن أي هجوم على كردستان
lebanon 24
20/08/2024 11:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي لوزير الخارجية الأميركي في مكالمة هاتفية: وقف التصعيد الإقليمي رهن بوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
20/08/2024 11:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية السوداني للحدث: لا يوجد معتقل سوداني اسمه أبو بكر العراقي
lebanon 24
20/08/2024 11:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية العراقي يرفع مستوى حالة الإنذار للدفاع المدني لـ 3 أشهر لمواجهة حوادث الحرائق (الحدث)
lebanon 24
20/08/2024 11:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2024-08-20
04:23 | 2024-08-20
04:14 | 2024-08-20
04:07 | 2024-08-20
04:02 | 2024-08-20
03:57 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24