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الجيش الإسرائيلي: عملية استعادة جثامين المختطفين قام بها لواء المظليين ووحدة يهلوم والكتيبة 75 بقيادة الفرقة 98 في خان يونس

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:13
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