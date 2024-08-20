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نجل أسير إسرائيلي أعيدت جثته من غزة: من المحتمل جدا أن يكون أبي قتل مع مختطفين آخرين في قصف إسرائيلي كبير (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:07
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