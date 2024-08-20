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منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان إعادة الرهائن المتبقين عبر صفقة تبادل

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:49
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