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الخارجية الصينية: واشنطن ليست طرفا في قضية بحر جنوب الصين ولا يحق لها التدخل في القضايا البحرية بيننا والفلبين (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:56
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