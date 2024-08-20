مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي على بلدة الخيام اليوم أدى إلى إصابة شاب من الجنسية السورية بجروح وتمت معالجته في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي

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