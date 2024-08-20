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مكتب نتنياهو: ننفي ما نقلته والدة أسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:59
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