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حماس: نؤكّد مجدداً التزامنا بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 تموز وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم
Lebanon 24
20-08-2024
|
06:56
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