نتنياهو: لست متأكدًا من أنه ستكون هناك صفقة ولكن إذا كانت ستكون فستحافظ على المصالح التي أكررها مرارًا وتكرارًا وهي الحفاظ على الأصول الاستراتيجية لإسرائيل

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