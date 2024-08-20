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المقترح الأميركي يفصل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم بمن فيهم 47 أسيرا محررا في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى (يديعوت أحرونوت)

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:45
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