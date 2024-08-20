Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب

Lebanon 24
20-08-2024 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو استدعى وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاستراتيجية إلى مشاورات أمنية الليلة (الجزيرة)
lebanon 24
20/08/2024 16:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو: لن نوقف الحرب قبل تحقيق كافةأهدافها بالقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
20/08/2024 16:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن محامي نتنياهو : رئيس الوزراء لن يتمكن من تقديم الشهادة في محاكمته إلا في اذار 2025 بسبب الحرب
lebanon 24
20/08/2024 16:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: العائلات التي التقت نتنياهو انتقدته بشدة لعدم اتصاله بهم وعدم إحراز تقدم بصفقة التبادل
lebanon 24
20/08/2024 16:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2024-08-20
08:56 | 2024-08-20
08:49 | 2024-08-20
08:10 | 2024-08-20
07:45 | 2024-08-20
07:41 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24