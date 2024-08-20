30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا تقدمت ما بين 28 و35 كيلومترا في منطقة كورسك الروسية وسيطرت على 93 تجمعا سكنيا
Lebanon 24
20-08-2024
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تسيطر على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية (الشرق)
Lebanon 24
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تسيطر على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك الروسية (الشرق)
20/08/2024 18:14:52
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية سيطرت على 1,150 كيلومترًا مربعًا و82 بلدة في منطقة كورسك (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية سيطرت على 1,150 كيلومترًا مربعًا و82 بلدة في منطقة كورسك (سكاي نيوز عربية)
20/08/2024 18:14:52
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في كورسك الروسية (العربية)
Lebanon 24
زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في كورسك الروسية (العربية)
20/08/2024 18:14:52
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: أسرنا 100 جندي روسي في كورسك اليوم (العربية)
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: أسرنا 100 جندي روسي في كورسك اليوم (العربية)
20/08/2024 18:14:52
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
13:48 | 2024-08-19
19/08/2024 01:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
16:34 | 2024-08-19
19/08/2024 04:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
15:00 | 2024-08-19
19/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي مع ابنها مارك وخطيبته.. وجمال و"هضامة" العروس يخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي مع ابنها مارك وخطيبته.. وجمال و"هضامة" العروس يخطف الأنظار (فيديو)
13:50 | 2024-08-19
19/08/2024 01:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:04 | 2024-08-20
غالانت: الهجمات في عمق لبنان هي تحضير لأي شيء ممكن أن يتطور
11:03 | 2024-08-20
غالانت: مركز ثقلنا يتحرك من الجنوب إلى الشمال تدريجيا
11:01 | 2024-08-20
9 شهداء على الأقل معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على سوق دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
10:52 | 2024-08-20
غارة إسرائيلية على بلدة الضهيرة (الجزيرة)
10:36 | 2024-08-20
الخارجية الألمانية: استدعينا السفير الإيراني لمقر وزارة الخارجية في برلين
10:14 | 2024-08-20
مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا ستيفاني خوري: تغيير رئيس المصرف المركزي الليبي بسبب انطباع بأنه يسهّل الإنفاق أكثر في الشرق
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 18:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24