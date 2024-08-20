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نتنياهو: لن نقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب والضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها (الشرق)

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:57
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