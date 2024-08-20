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رئاسة الوزراء البريطانية: ستارمر ونتنياهو يؤكدان في اتصال على أن وقف التصعيد الإقليمي يصب في مصلحة الجميع (الجزيرة)
Lebanon 24
20-08-2024
|
12:07
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