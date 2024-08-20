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وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستواصل استهداف مواقع حزب الله لتحقيق التفوق الميداني

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:06
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