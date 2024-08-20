Advertisement

أخبار عاجلة

لندن: ستارمر ونتنياهو يتفقان على أن أي حسابات خاطئة ستعود بتكلفة كبيرة على كل الأطراف

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئاسة الوزراء البريطانية: ستارمر ونتنياهو يؤكدان في اتصال على أن وقف التصعيد الإقليمي يصب في مصلحة الجميع (الجزيرة)
lebanon 24
20/08/2024 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث عن إعلام مصري: الخلافات بين الأطراف في مفاوضات وقف النار في غزة ما زالت كبيرة
lebanon 24
20/08/2024 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر في اسكتلندا لـ"إعادة ضبط" العلاقات بين لندن وأقاليم المملكة
lebanon 24
20/08/2024 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل مؤسسة تجاريّة... صورٌ تكشف عن فضيحة غذائيّة كبيرة
lebanon 24
20/08/2024 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:53 | 2024-08-20
14:49 | 2024-08-20
14:48 | 2024-08-20
14:48 | 2024-08-20
14:44 | 2024-08-20
14:41 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24