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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان: نحن في حاجة ماسة إلى نجاح الجهود الديبلوماسية لمنع توسيع النزاع في الشرق الأوسط (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:37
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