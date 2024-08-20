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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان: هناك مناطق تبعد 10 كيلومترات عن الخط الأزرق تتعرض للقصف كل يوم (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:38
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