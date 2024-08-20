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مصدر مطلع لـmtv: جلسة مجلس الأمن تخللها عرض لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط
Lebanon 24
20-08-2024
|
13:03
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