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مصدر مطلع لـmtv: عرض مجلس الأمن أشار الى أن 16 ألف مقذوفة أطلقت على جانبي الخط الأزرق ٧٥% منها من إسرائيل و٢٥% من "حزب الله"

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:08
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