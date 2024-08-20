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يديعوت أحرونوت: رصد انفجار مسيّرتين في منطقة الجولان ورصد إطلاق 40 صاروخًا تجاه الجليل الغربي حيث لحقت أضرار في مستوطنة متات

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:57
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