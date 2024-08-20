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الخارجية الفلسطينية لـ "العربية": زيارة الرئيس عباس إلى غزة قريبة جدا

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:14
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