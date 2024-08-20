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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت موقعا عسكريا كان ينشط فيه عناصر من حزب الله في منطقة المطمورة جنوبي لبنان

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:48
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