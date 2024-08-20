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بلينكن: نحن متحدون بعملنا مع الأطراف للتوصل لهذه الصفقة ومصر وقطر تتواصلان مع حماس مباشرة سعيا لإقرار الصفقة

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:48
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