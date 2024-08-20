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القيادي في حماس سامي أبو زهري للتلفزيون العربي: متمسكون بمقترح 2 تموز الذي استند على خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:15
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