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موقع واللا عن مصادر: نتنياهو التقى سموتريتش خلال اليومين الماضيين لإقناعه بدعم صفقة الرهائن

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:51
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