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حصيلة الغارات على البقاع: شهيد وعشرون جريحاً من بينهم حالة حرجة وثمانية أطفال

Lebanon 24
20-08-2024 | 18:51
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