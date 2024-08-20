Advertisement

أخبار عاجلة

أوباما: لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من الفوضى بينما الولايات المتحدة مستعدة لمسار جديد

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شنّ هجوما عنيفا على ترامب.. أوباما: لا نريد 4 سنوات أخرى من كذب وفوضى وأميركا مستعدة لهاريس
lebanon 24
21/08/2024 08:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية في ظلّ الرئيس الإيراني الجديد
lebanon 24
21/08/2024 08:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باراك أوباما: الولايات المتحدة باتت جاهزة لتولي "كامالا هاريس" منصب الرئيس
lebanon 24
21/08/2024 08:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 125 مليون دولار... الولايات المتحدة تخصص حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا
lebanon 24
21/08/2024 08:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:26 | 2024-08-21
01:25 | 2024-08-21
01:23 | 2024-08-21
01:19 | 2024-08-21
00:58 | 2024-08-21
00:47 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24