Advertisement

أخبار عاجلة

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: ردنا لا بد أن يكون محسوبا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 08:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: لا نيّة للتدخّل في الانتخابات الأميركية
lebanon 24
21/08/2024 08:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يتعيّن على الحكومة الأميركية تزويدنا بأدلّة تدعم ادعاءاتها وسوف نردّ عليها
lebanon 24
21/08/2024 08:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ليس لديها أي أهداف لتنفيذ هجوم سيبراني والإخلال بالانتخابات الأميركية
lebanon 24
21/08/2024 08:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:26 | 2024-08-21
01:25 | 2024-08-21
01:23 | 2024-08-21
01:19 | 2024-08-21
00:58 | 2024-08-21
00:47 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24