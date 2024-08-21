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التحكم المروري: 8 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
21-08-2024
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التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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