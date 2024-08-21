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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في فريق التفاوض: تصريحات نتنياهو تهدف إلى إفشال مفاوضات التهدئة في غزة وهو يعلم أننا في فترة حرجة نعمل فيها على إيجاد حلول لمحور فيلادلفيا وممر نتساريم

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:18
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