هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في فريق التفاوض: تصريحات نتنياهو تهدف إلى إفشال مفاوضات التهدئة في غزة وهو يعلم أننا في فترة حرجة نعمل فيها على إيجاد حلول لمحور فيلادلفيا وممر نتساريم

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