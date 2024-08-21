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القناة 12 الإسرائيلية: الوسيطان المصري والقطري نقلا رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه عليه أن يكون أكثر مرونة كي يتمكنوا من الضغط على حماس

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:19
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