القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن تسعى لإقناع مصر وإسرائيل بالوصول إلى تسوية تحتفظ من خلالها إسرائيل بموقع أو اثنين في محور فيلادلفيا وليس بـ 7إلى 8 مواقع

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