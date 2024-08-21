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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الهندي يجري محادثات مع نظيره الأميركي في واشنطن بين 23 و26 آب
Lebanon 24
21-08-2024
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00:39
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