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بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: المفاوضات بشأن وقف النار في غزة على وشك الانهيار والعرض الحالي قد يفشل

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:40
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