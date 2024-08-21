Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قصفنا منصة صواريخ لحزب الله أطلق منها أمس قذائف على يعارا

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة قبريخا جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
21/08/2024 11:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية تابعة لحزب الله وتدمير مستودعات ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/08/2024 11:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالمدفعية منطقة في ميس الجبل أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 11:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر منصة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة سجد بجنوب لبنان أطلقت منها مسيرة صوب الجولان
lebanon 24
21/08/2024 11:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-08-21
04:19 | 2024-08-21
04:10 | 2024-08-21
04:08 | 2024-08-21
03:51 | 2024-08-21
03:44 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24