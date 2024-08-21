Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب #لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل (الجزيرة)

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل
lebanon 24
21/08/2024 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري
lebanon 24
21/08/2024 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صاروخ باتجاه موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 12 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل والجولان
lebanon 24
21/08/2024 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:40 | 2024-08-21
04:19 | 2024-08-21
04:10 | 2024-08-21
04:08 | 2024-08-21
03:51 | 2024-08-21
03:44 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24