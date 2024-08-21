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تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم" تدين الانتهاكات المستمرة والمتواصلة ضد المدنيين من قبل طرفي الحرب منذ بداية مباحثات جنيف

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:22
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