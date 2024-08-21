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القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن تقارير أميركية: ترامب حث نتنياهو على عدم إبرام صفقة بشأن غزة لأنه يعتقد أن ذلك سيساعد حملة هاريس في انتخابات الرئاسة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:42
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