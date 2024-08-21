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وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: إيران تخشى أن يؤدي هجوم مباشر على إسرائيل إلى حرب إقليمية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:43
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