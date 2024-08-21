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حماس: ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى النفير العام والاحتشاد في الساحات الجمعة القادمة دفاعا عن غزة والقدس والمسجد الأقصى

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:44
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