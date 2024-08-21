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البحرية البريطانية: السفينة التي أصيبت اليوم بـ 3 صواريخ في البحر الأحمر باتت "خارج السيطرة" (العربية)

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:18
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